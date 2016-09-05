Ловивший покемонов в церкви блогер обжаловал свой арест

Блогер Руслан Соколовский, который был арестован за игру в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на Крови, обжаловал свой арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кировского районного суда Екатеринбурга.

По информации источника, 6 сентября жалоба будет направлена в областной суд, где должны назначить дату рассмотрения.

3 сентября Руслан Соколовский был арестован за опубликование на YouTube видеороликов, в одном из которых он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, а в других критически высказывался о Русской православной церкви (РПЦ). У Соколовского дома был проведен обыск. Он арестован на 2 месяца по статьям о возбуждении ненависти либо вражды и оскорблении чувств верующих. Адвокат Соколовского сравнил этот процесс с «инквизицией».

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попросил патриарха Кирилла «заступиться и поручиться» за блогера. В свою очередь, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил оказать юридическую помощь молодому человеку.