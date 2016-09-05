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05 сентября 2016, 23:28
взятка Коми опросы

«Полит.ру» проводит опрос о подоплеке дела «Реновы»

Евгений Ольховик
Евгений Ольховик
aviascope.com

Сегодня, 5 сентября, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика, которого подоревают в даче взятки в особо крупном размере. Ранее в компании «Т Плюс», входящей в холдинг «Ренова», проводились обыски (ее руководитель Борис Вайнзихер также задержан).

СМИ со ссылкой на Следственный комитет России сообщили, что следственные мероприятия в компании и ее структурах связаны с уголовным делом о даче свыше 800 млн рублей взяток бывшим властям Коми, которые якобы обещали взамен установить для компании выгодные энерготарифы.

«Полит.ру» в своем традиционном опросе предлагает читателям поделиться своим мнением о том, что стоит за делом «Реновы» — борьба с коррупцией, желание переделить собственность, желание «подоить» бизнес на фоне проблем с бюджетом или попытки улучшить инвестиционный климат в стране.

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