«Полит.ру» проводит опрос о подоплеке дела «Реновы»

Сегодня, 5 сентября, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика, которого подоревают в даче взятки в особо крупном размере. Ранее в компании «Т Плюс», входящей в холдинг «Ренова», проводились обыски (ее руководитель Борис Вайнзихер также задержан).

СМИ со ссылкой на Следственный комитет России сообщили, что следственные мероприятия в компании и ее структурах связаны с уголовным делом о даче свыше 800 млн рублей взяток бывшим властям Коми, которые якобы обещали взамен установить для компании выгодные энерготарифы.

«Полит.ру» в своем традиционном опросе предлагает читателям поделиться своим мнением о том, что стоит за делом «Реновы» — борьба с коррупцией, желание переделить собственность, желание «подоить» бизнес на фоне проблем с бюджетом или попытки улучшить инвестиционный климат в стране.