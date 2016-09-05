Участие в переписи станет обязательным под угрозой штрафа

Росстат предложил внести поправки в закон «О всероссийской переписи населения». Они предусматривают обязательное участие всех жителей России в переписи населения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам Росстата, это поможет «создать правовую базу для создания оптимального сочетания интересов государства и граждан и улучшить качество информации». При этом предполагается, что россияне смогут принять участие в переписи посредством интернета.

Кроме того, Росстат предлагает отказаться от анонимной переписи. Теперь россиян хотят обязать сообщать свои личные данные — паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета. В случае непредоставления или частичного утаивания этой информации участнику переписи может грозить штраф в размере от 100 до 300 рублей, «начисляемом исходя из базовой суммы МРОТа».

Стоит отметить, что на днях эти предложения Росстата уже одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, и в ближайшее время их обсудит правительство.

Отметим, информация о том, что Росстат хочет обязать россиян участвовать в переписи, появилась в апреле 2015 года.