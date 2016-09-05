Песков позитивно оценил встречу Путина и Обамы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Бараком Обамой на полях саммита G20 прошли хорошо. Его слова приводит РИА Новости.

Переговоры продлились более одного часа и уже завершились.

Спустя примерно полчаса после начала беседы ее участники в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри покинули комнату переговоров, оставив Обаму и Путина один на один.

Как пояснил Песков, лидеры обсуждали Украину, и, главным образом, Сирию, и немного задержались.

Российская сторона по итога переговоров заявила, что совместная с США работа будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в китайском Ханчжоу стартовали первые в этом году переговоры между Путиным и Обамой.