В России впервые за год снизились цены на продукты

В августе продовольственная дефляция в России в месячном выражении составила 0,6%. Это следует из опубликованных Федеральной службой государственной статистики (Росстат) данных.

В последний раз снижение цен на продукты в РФ было зафиксировано в августе 2015 года.

В целом, по итогам августа инфляция в стране составила 0%. При этом в минувшем июле она снизилась до 6,9% с 7,2% . С начала года цены выросли на 3,9%.

В начале августа Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России впервые с сентября 2011 года. Так, с 26 июля по 1 августа потребительские цены снизились на 0,1%. При этом предыдущие три недели в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,1%. Эксперты отмечали при этом, что данная дефляция является сезонной, так как, в основном, она поддерживается ценами на плодоовощную продукцию, которые упали, в среднем, на 3%.

Согласно базовым прогнозам Центробанка, инфляция в России по итогам 2016 года составит 5–6%. В Минэкономразвития ожидают рост цен за год на 6,5%. В 2015 году цены в России выросли на 12,9%, что стало рекордом с 2008 года. Годом ранее инфляция достигла уровня в 11,4%.