Неожиданно для ученых в ладье Хеопса оказались металлические детали

Изучая ладью, извлеченную из тайника у пирамиды Хеопса, археологи обнаружили, что в ней имеются детали, изготовленные из металла. Подобных деталей не было в первой ладье Хеопса, которую подняли на поверхность в конце 1950-х.

История изучения этих кораблей началась в 1954 году, когда археолог Камаль Аль-Маллах обнаружил подземную камеру, высеченную в скале у подножия пирамиды Хеопса. Ее закрывали сорок массивных блоков известняка. Когда ученые проникли внутрь, они увидели, что там хранится в разобранном виде корабль. Около 20 месяцев длился подъем на поверхность 1224 деталей. Затем под руководством египтолога Ахмеда Юсуфа Мустафы 13 лет продолжалась сборка корабля. В результате перед учеными предстала ладья из ливанского кедра, длина которой была 43,3 метра, а ширина –5,6 метра. Она известна как «Солнечная ладья», так как сопоставляется с мифом о боге Ра, путешествующем в ладье. Возможно, она доставила в Гизу тело фараона для погребения.

Ладья Хеопса. Фото: Berthold Werner

Камаль Аль-Маллах обнаружил и вторую подземную камеру, но она оставалась неисследованной до 1983 года, когда археологи подтвердили, что там тоже находится корабль, но меньшего размера. Только в 2011 году египетские и японские ученые начали постепенный подъем ее частей. Работы продолжаются до сих пор. Археологам предстоит в общей сложности извлечь более 700 деталей из ливанского кедра и египетской акации.

Недавно на поверхность была поднята деревянная балка размером 8 на 0,4 на 0,04 метра. Она была доставлена в специально созданную на плато Гиза лабораторию, где части ладьи подвергают просушиванию и консервации. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в поверхность балки вделаны Г- и П-образные металлические крюки. Ничего подобного не находили ни в первой Солнечной ладье, ни во второй. Ученые предполагают, что это детали уключин. Как говорит археолог Сакудзи Йосимура, крюки предотвращали трение весла о деревянную поверхность борта.

Предполагается, что после окончания всех работ по подъему и реставрации вторая Солнечная ладья будет выставлена в павильоне непосредственно у пирамиды, а первая будет перенесена оттуда в Большой Египетский музей в Гизе, который запланировано открыть в 2018 году.