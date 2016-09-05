Атмосферные вихри Юпитера закручены в разные стороны

На первых фотографиях высокого разрешения, которые передал на Землю автоматический космический аппарат «Юнона», видно, что вокруг южного полюса Юпитера есть многочисленные атмосферные вихри, закрученные как по часовой стрелке, так и против.

«Юнона» достигла Юпитера 4 июля этого года и должна будет совершить не менее 36 витков по полярной орбите. Таким образом, установленная на аппарате камера JunoCam оказалась в состоянии снять Юпитер в никем ранее не виданном ракурсе – с южного полюса. Первый виток «Юнона» завершила 28 августа, пройдя высоте 4200 километров над облачным слоем планеты.

Из-за ограничений связи средняя скорость передачи данных JunoCam составляет всего 325 бит в секунду. Поэтому на передачу и обработку снимков ушли несколько дней. Теперь фотографии, сделанные во время первого оборота «Юноны», опубликованы на сайте NASA. Среди них не только вид Южного полюса планеты, но и изображение северного полушария, сделанное еще на подлете к Юпитеру. На снимках в инфракрасном диапазоне, полученных при помощи прибора Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) видны полярные сияния Юпитера, а также области атмосферы с разной температурой. Полученные данные важны для изучения механизмов, которые влияют на возникновение полярных сияний над планетой.