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05 сентября 2016, 18:18
водный спорт наука

Циркуляция воды в бассейне влияет на результаты соревнований пловцов

Wikimedia Commons

Еще в 2013 году ученые из Университета Индианы, рассматривая результаты чемпионата мира по плаванию в Барселоне, отметили, что на некоторых дорожках бассейна спортсмены в одну сторону плывут быстрее, чем в противоположную. Теперь это наблюдение подтвердилось при анализе соревнований по плаванию на олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Исследователи предполагают, что дело тут в течениях внутри бассейна, которые помогают или же мешают плыть.

Длина олимпийского бассейна 50 метров. Соревнуясь, пловцы несколько раз преодолевают эту дистанцию в прямом и обратном направлении. Эндрю Корнетт (Andrew Cornett) из Восточного Мичиганского университета, а также Кристофер Браммер (Christopher Brammer) и Джоэл Стэджер (Joel Stager) из Университета Индианы собрали данные по скорости прохождения дорожки всеми спортсменами в обоих направлениях на дистанциях 800 и 1500 метров.

Оказалось, что спортсмены, плывущие на дорожках с первой по третью, плывут от места старта к противоположному краю бассейна в среднем на 0,4 секунды быстрее, чем в обратном направлении. На дорожках номер четыре и пять, находящихся в середине бассейна, скорость пловца не зависит от направления. А вот на дорожках с шестой по восьмую спортсмены плывут быстрее в обратном направлении, чем в прямом (на 0,28 секунды). Независимо от ученых Мичигана и Индианы к аналогичным выводам пришел специалист по анализу данных Барри Ревзин (Barry Revzin) из Чикаго.

Поскольку большинство спортивных дистанций требуют от спортсмена равного числа проходов дорожки в обоих направлениях, эффекты течения в значительной мере компенсируются. Тем, кто получает преимущество в одном направлении, должны будут бороться с течением, когда поплывут назад. Есть лишь одно исключение – дистанция 50 метров вольным стилем, когда спортсмены преодолевают бассейн один раз. На ней течение будет помогать плывущим по первым дорожкам и мешать плывущим по последним. Так как на соревнованиях по плаванию занятое спортсменом место часто определяют доли секунды, даже небольшое преимущество может оказаться решающим.

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