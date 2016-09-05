Археологи-любители нашли древний меч в Дании

Возле селения Форсинге на западе датского острова Зеландия археологи-любители обнаружили меч бронзового века, которому около трех тысяч лет.

Эрнст Кристиансен и Лизе Теркельсен обнаружили меч на глубине менее метра при помощи металлоискателя. Так как они были опытными охотниками за древностями, они сразу поняли, что их находка представляет историческую ценность, и сообщили о ней в Музей Западной Зеландии. Глава отдела археологии этого музея Арне Хедегорд Андерсен при помощи Эрнста и Лизе извлек меч из земли и определил, что меч относится к IV периоду скандинавского бронзового века, то есть был изготовлен между 1100 и 900 г. до н. э.

Для своего возраста оружие удивительно хорошо сохранилось, лезвие все еще острое, видны мелкие декоративные детали гарды, повреждений нет, исчезла только костяная отделка рукоятки. Общая длина меча 82 см, клинка – 67 см. Лезвие меча длинное и узкое со слегка покатыми плечами со стороны рукояти. Перекрестье рукояти длиной девять сантиметров, сама рукоять – 10 сантимеров. В Дании подобные мечи называют hornknapsværd «мечи с роговым набалдашником». Меч будет выставлен 7 сентября в музее коммуны Каллунброг, на территории которой он был найден.