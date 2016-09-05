Владимир Путин подвел итоги саммита G20

На пресс-конференции, посвященной работе саммита G20, президент России Владимир Путин сообщил, что главной темой форума стало инновационное развитие.

Лидер России сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджипом Эрдоганом ход расследования по инциденту с российским самолетом Су-24. Путин сообщил, что в настоящее время есть информация о том, что в преступлении обвиняются люди, которые подняли мятеж. Однако следствие продолжается, и надо ждать его окончания.

Владимир Путин сообщил, что с президентом США Бараком Обамы обсуждался, в основном, сирийский кризис. Есть основания предполагать, что совместная деятельность по борьбе с терроризмом будет интенсифицирована, предположил он.

По словам президента РФ, антироссийские санкции обсуждались «вскользь». Путин сообщил, что торгово-экономический оборот между странами составлял 28 млрд долларов, сейчас он не превышает 20 млрд, и особой ценности для России не представляет.

Владимир Путин сообщил, что по результатам встреч с лидерами Франции и Германии было решено сохранить формат «нормандской четверки». Он признал, что согласился на последующие встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Однако подчеркнул, что все эти встречи должны будут привести к позитивному движению вперед.

Президент России сообщил, что по-прежнему считает замораживание цен на нефть идеальным способом балансировки цен на нефтяном рынке. Путин подчеркнул, что договоренность с Саудовской Аравией изначально не исключала заморозку объемов добычи, и он уверен, что цена на нефть должна быть справедливой. Президент РФ напомнил, что бюджет страны верстался из учета 40 долларов за баррель, и такая цена его вполне устраивает.

Владимир Путин также рассказал, что уже передал обещанное главе Китая Си Цзиньпину мороженое. Правда, не уверен, успел ли он его попробовать, так как нагрузка во время саммита была очень велика.

Президент РФ предположил, что отношения между Узбекистаном и Россией после смерти Ислама Каримова буду сохранены и получат дальнейшее развитие. Владимир Путин сообщил, что близко знал почившего главу Узбекистана и уверен в том, что его роль в истории страны явно недооценена. Путин сообщил, что Каримов сделал все для сохранения стабильности страны с самого начала своего правления, а для Узбекистана она является вопросом самосохранения.