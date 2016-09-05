Путин описал своего возможного преемника

Президент России Владимир Путин в интервью международному информационному холдингу Bloomberg заявил, что пока не решил, будет ли он участвовать в президентских выборах 2018 года.

«Сейчас мы стоим перед парламентскими выборами. Нужно пройти эти выборы, посмотреть на результат. И даже после этого еще впереди у нас будет почти два года. Поэтому говорить об этом абсолютно преждевременно. Я пока ничего для себя не решил», — сообщил президент.

Однако он сказал, что, по его мнению, будущий лидер страны должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком.

Владимир Путин подчеркнул, что вне зависимости от того, кто станет президентом, Россия всегда будет придерживаться мирной внешней политики.

«Россия проводила и собирается проводить абсолютно миролюбивую внешнюю политику, направленную на сотрудничество… А что касается влияния, то да, мы хотим, чтобы влияние России было более заметным, существенным, но мы вкладываем в это абсолютно мирное и позитивное содержание: влияние экономическое, гуманитарное, влияние, связанное с развитием равноправного сотрудничества с нашими соседями», — сказал Путин.

Он также сообщил агентству, что главное в работе президента — чувствовать настроения людей, чувствовать их потребности, их настрой на реформы, на способы решения задач, на их приоритеты и ориентироваться, прежде всего, на это.

Владимир Путин признал, что управлять Россией ему сейчас труднее, чем предыдущим государственным деятелям, от Хрущева до Ивана Грозного.

«При всей критике со стороны, прежде всего, наших западных партнеров, у нас развиваются процессы внутренней демократии. У нас, скажем, на этих выборах на порядок больше будут участие принимать партии, чем в предыдущие годы. И это, безусловно, будет накладывать отпечаток на ход и результаты избирательных кампаний», — предположил президент.