Renault выкупит на 25 млрд рублей акций «АвтоВАЗа»

В декабре 2016 года Renault может выкупить дополнительный пакет акций «АвтоВАЗа» на 25 млрд рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на советника генерального директора «Ростеха» Сергея Скворцова.

Цена акций будет определена на внеочередном совете директоров в ноябре-декабре текущего года. Renault может выкупить все акции, принадлежащие заводу. Об этом изданию рассказал заместитель председателя совета директоров «АвтоВАЗа», старший вице-президент Renault Group, руководитель региона Евразия Дени Ле-Вот.

«Конечно, мы посмотрим, какой будет рыночная реакция на эту операцию. Но Renault абсолютно готова идти до цифры в 25 млрд», — подчеркнул он.

Пока неизвестны параметры допэмиссии и тип предполагаемых акций, у «АвтоВАЗа» они обычные и привилегированные. В настоящий момент капитализация завода составляет 17 млрд рублей, после покупки французским концерном его акций уставный капитал увеличится почти вдвое. Кроме того, доля участия Renault вырастет с 37% до 70%.