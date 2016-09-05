05 сентября 2016, 13:22
В структуре Вексельберга начались обыски
В столичном офисе группы компаний «Ренова» идут обыски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Операция проходит в офисе на Малой Ордынке при поддержке спецподразделений.
В настоящее время правоохранительные органы, как и представители «Реновы» данные следственные мероприятия не комментируют.
Отметим, что «Ренова» представляет собой частную бизнес-группу, в которую входят как управляющие компании, так и фонды прямых и портфельных инвестиций. Она находится под контролем Виктора Вексельберга.
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