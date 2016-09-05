В структуре Вексельберга начались обыски

В столичном офисе группы компаний «Ренова» идут обыски. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Операция проходит в офисе на Малой Ордынке при поддержке спецподразделений.

В настоящее время правоохранительные органы, как и представители «Реновы» данные следственные мероприятия не комментируют.

Отметим, что «Ренова» представляет собой частную бизнес-группу, в которую входят как управляющие компании, так и фонды прямых и портфельных инвестиций. Она находится под контролем Виктора Вексельберга.