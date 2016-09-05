СК объяснил причину обысков в «Ренове»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в компанию «Т Плюс», входящую в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга, в рамках уголовного дела о даче многомиллионных взяток прежнему руководству Коми. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Владимира Маркина.

Следствие считает, что бывшие власти региона получили более 800 млн рублей взяток за установление выгодных для энергокомпаний тарифов.

Между тем источник агентства отметил, что данное уголовное дело выделили из делапротив бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера.

Представитель группы компаний Андрей Шторх подтвердил, что обыски связаны с деятельностью энергокомпании в Коми. Он пообещал, что «Т Плюс» будет сотрудничать с правоохранителями.

Некоторые СМИ сообщали, что мероприятия в офисе группы компаний могут быть связаны с поручением президента Владимира Путина разобраться в ситуации вокруг Воркутинской ТЭЦ.

Напомним, ранее стало известно, что в холдинг «Ренова» пришли с обыском сотрудники ФСБ.