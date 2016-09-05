«Розетта» сфотографировала потерянный зонд «Филы» на поверхности кометы

2 сентября 2016 года космический аппарат «Розетта» сделал фотографию зонда «Филы» на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко, сообщает Европейское космическое агентство.

Как сообщает издание, через месяц, 30 сентября, он будет разбит о поверхность кометы.

Первый в истории изучения космоса зонд «Филы» был доставлен на комету 12 ноября 2015 года. В время посадки из-за неисправности гарпунов зонд не смог закрепиться на поверхности, отскочил и приземлился в неизвестном до сих пор мест.

Ученые предполагают, что зонд оказался на теневой стороне, так как у него быстро перестало хватать питания для работы – в полную силу он функционировал всего три дня. И все-таки переданных им данных хватило для нескольких открытий. В феврале исследователи сообщили, что больше нее будут с ним связываться.