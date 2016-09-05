«Ростех» оценил разработки для исполнения «закона Яровой» в 10,3 млрд рублей

Государственная корпорация «Ростех» считает, что на локализацию оборудования и программного обеспечения, необходимого для исполнения «закона Яровой», необходимо 10,3 млрд рублей, пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на письму врио гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В письме также предложено профинансировать часть разработки на сумму 4,8 млрд рублей за счет госпрограммы при наличии софинансирования в размере 50%.

Изложенные в письме расчеты изданию подтвердил близкий к госкорпорации источник. По его словам, в письме не имеется в виду никакой конкретной госпрограммы, речь идет об одном из вариантов финансирования.

Ранее СМИ сообщали, что «Ростех» выступила с предложением создать единого оператора хранения данных в рамках реализации «пакета Яровой» за счет вложения средств российского Пенсионного фонда.

Примечательно, что соавтор антитеррористических поправок, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявлял, что реализация «пакета Яровой» обойдется сотовым операторам примерно в 3 млрд рублей.