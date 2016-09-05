В Дагестане убит сотрудник Росгвардии

В ходе контр-террористической операции (КТО) в Магарамкентском районе Дагестана уничтожены два бандита. Столкновение произошло в лесу окрестностей села Самур, где укрывались боевики.

«В результате последовавшего боеконтакта двое бандитов уничтожены, их личности установлены. Оба они являлись членами бандгруппы, совершавшей преступления террористической направленности. На месте боестолкновения обнаружены автоматы и боеприпасы к ним», - сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Не удалось избежать потерь бойцам спецназа. В ходе перестрелки были ранены двое военнослужащих Федеральной службы войск Национальной гвардии, один погиб, сообщает НАК.

«В настоящее время район Самурского леса блокирован», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник агентства. В районе проведения контр-террористической операции продолжаются оперативно-розыскные действия.

Отметим, что режим КТО в Магарамкентском районе был введен 4 сентября. На прошлой неделе режим КТО вводился в Карабудахкентском районе Дагестана, а также в Чегемском районе Кабардино-Балкарии.