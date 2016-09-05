Путин по пути из Китая в Москву заедет в Самарканд проститься с Каримовым

Президент России Владимир Путин по пути с саммита «большой двадцатки» в китайском городе Ханчжоу приедет с визитом в Узбекистан, сообщает «Анхор.uz».

«6 сентября в Самарканд по пути из Китая в Москву прибывает президент России Владимир Путин. Цель — отдать последнюю дань уважения президенту (Исламу Каримову. — прим.ред.) и встретиться с его возможными преемниками», — пишет издание.

3 сентября в Самарканде прошли похороны первого президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего 2 августа от последствий инсульта. Проститься с Каримовым в резиденции главы государства в Самарканде собрались представители властей республики иностранных делегаций. Российскую делегацию по поручению президента России возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. В Кремле сообщили, что Владимир Путин не смог приехать в Узбекистан из-за плотного графика.