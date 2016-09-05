Савченко рассказала о хороших людях в России

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, помилованная Владимиром Путиным, заявила, что не ищет врагов в России, поскольку врагов ей «и тут хватает», сообщает «Газета.ру».

«Я не ищу врагов, особенно где-то там, в России. Их и тут хватает. В принципе все там люди как люди, пока нет приказа "быть сволочью". Было много людей, которые меня поддерживали, сочувствовали, те же охранники иногда по-доброму относились. Много людей писали письма»,— рассказала Надежда Савченко о своем заключении в российской тюрьме, куда она была помещена судом за соучастие в убийстве военных тележурналистов ВГТРК в Донбассе.

Савченко при этом подчеркнула, что не успела с кем-то подружиться в России. «Я не видела толком России, чтобы с кем-то подружиться. Я видела там в основном тюрьмы, но даже при этом опыте не могу сказать, что в России живут плохие люди. Нет плохих народов, есть отдельные плохие индивидуумы. Но они есть везде»,— считает депутат партии «Батькивщина».

Ранее в сентябре Надежда Савченко назвала Россию врагом и призвала к активным действиям против Москвы. «Давайте наконец уже сражаться с этим врагом, давайте уже драться, а не просто говорить. А если уж говорить, то давайте говорить с врагом. Вы же все равно с ним говорите вне кулуаров, то какого черта не делать это открыто? Просто уже достала эта ситуация»,— сказала она.