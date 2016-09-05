С подозреваемого в стрельбе в Екатеринбурге взяли подписку о невыезде

Предприниматель Олег Шишов, подозреваемый в стрельбе в цыганском поселке в Екатеринбурге, сдался в полицию.

«Шишов взят под подписку о невыезде. Как и любая другая мера в случае, когда обвинение не предъявлено, она действует 10 дней», - сообщает адвокат Шишова Дмитрий Душкин в своем интервью ТАСС. Душкин также добавил, что «оружие применялось обеими сторонами конфликта, но первым начал стрелять не мой подзащитный Олег Шишов, а те, кто приехал на разборки».

К Александру Дутову - второму участнику стрельбы - направляются следователи для обыска и изъятия вещественных доказательств.

По словам адвоката Шишова, конфликт произошел на семейном празднике Дутовых. «Через какое-то время сыну Александра Дутова позвонили люди с угрозами и сказали, что приедут. Шишов, Александр Дутов со своим братом Алексеем и сыном вышли во двор после того, как приехавшая группа людей начала ломиться в ворота с обещаниями кинуть гранату, перед домом», - поясняет он.

Дмитрий Душкин рассказал, что огонь открыли приехавшие цыгане. У Олега Шишова был карабин, из которого он начал ответную стрельбу.

Таким образом, у следствия есть две версии случившегося. Первая основывается на межличностном конфликте сторон. Вторая - на необходимости оборонительных действий от прибывших на автомашинах людей.