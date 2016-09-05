Подозреваемый в стрельбе в Екатеринбурге написал заявление в полицию

Мужчина, подозреваемый в расстреле нескольких человек в частном секторе Екатеринбурга, явился в полицию. Он прибыл в сопровождении граждан, которые представились свидетелями и соседями.

«Он написал заявление о привлечении к ответственности группы лиц, устроивших массовые беспорядки и угрожавших его жизни и здоровью», - пишет ТАСС со ссылкой на источник в региональном ГУ МВД.

По уточненным данным, в результате конфликта погибли два человека и еще семь получили ранения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 3 сентября в цыганском поселке Екатеринбурга. Причины происшествия выясняются следствием. По предварительным данным, межличностный конфликт стал причиной стрельбы.