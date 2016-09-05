Международная комиссия представит отчет о сбившей «Боинг» на Украине ракете

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко сделал заявление о том, что 28 сентября Международная комиссия по расследованию крушения «Боинга 777» представит отчет о типе и месте запуска ракеты, сбившей судно над территорией Донецкой области.

«В первую очередь, будет опубликован не отчет, а предоставлена родственникам, первым, кто должен получить информацию о месте и оружии», - говорит Зубко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Отметим, что речь не идет об окончательных итогах расследования уголовного дела, а лишь о промежуточных итогах расследования трагедии.

Напомним, что в состав Международной комиссии входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.

Крушение самолета произошло летом 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Согласно данным, опубликованным комиссией Совета безопасности Нидерландов самолет был сбит ракетой из комплекса «Бук».