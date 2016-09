Обама и Путин обсудили соглашение о перемирии в Сирии

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы на полях саммита G 20 оказалась несколько более длительной, чем ожидалось. Полтора часа они обсуждали договор о прекращении огня в Сирии, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри не смогли прийти к соглашению по перемирию. Путин и Обама смогли договориться об основных положениях, предоставив Лаврову и Керри позже проработать детали.

«Если соглашение может быть достигнуто, его нужно реализовать как можно быстрее в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией. Однако необходимо, прежде всего, убедиться, что оно будет эффективным. Если соглашение не будет нас устраивать, мы на него не пойдем», — сообщил источник агентства.

Представитель Госдепартамента отказался сообщить, какие именно пункты соглашения вызывают наибольшие разногласия. Однако известно, что Россия отказывается сотрудничать с войсками оппозиции, поддерживаемыми США, несмотря на то, что они официально отделились от запрещенной в России группировки «Аль-Каида».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивными переговоры Владимира Путина с Бараком Обамой на полях саммита G20. Лидеры двух стран обсуждали Украину, и, главным образом, Сирию, и немного задержались.

Obama and Putin tell diplomats to keep working on Syria argument https://t.co/zaaEG8iglE pic.twitter.com/UUEb7qSKuP