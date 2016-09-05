Discovery Education интегрирует проекты «ГлобалЛаб» в свои сервисы

Компания «ГлобалЛаб», разработчик международной интернет-платформы для сетевых образовательных решений, резидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», объявила о начале сотрудничества с международной компанией Discovery Education.

«ГлобалЛаб» подписала партнерское соглашение с мировым лидером в области производства цифрового контента для общеобразовательных школ Discovery Education весной 2016 года, результатом стало технологическое решение для совместных коллективных исследований, которые проводят школьники при помощи цифровых образовательных сервисов Techbook, Discovery Education Streaming и Streaming Plus от компании Discovery Education.

Коллаборативные проекты от «ГлобалЛаб» помогут учителям привнести в практическую работу школьников элементы аутентичного научного исследования: школьники смогут участвовать в краудсорсинговых исследованиях, развивать такие навыки, как анализ данных, обоснование своей точки зрения и командная работа.

«Фонд ”Сколково” оказал важную поддержку проекту “ГлобалЛаб”, предоставив грант на создание первой версии системы, – комментирует развитие резидента Игорь Богачев, Вице-президент, Исполнительный директор ИТ-Кластера Фонда «Сколково». – Новый этап сотрудничества нашей компании с глобальным игроком отрасли – это признак правильности нашего решения и компетентности команды, которой мы доверяем».

Келли Кэмпбелл, Старший вице-президент и директор по электронному обучению Discovery Education, подчеркивает, что компания гордится партнерством с «ГлобалЛаб»: «Теперь школьники во всем мире смогут, используя наши цифровые сервисы, получить уникальную возможность проводить совместные исследования на различные темы. Коллаборативные проекты от “ГлобалЛаб”, интегрированные в наши сервисы, позволят школьникам узнать больше о своих сверстниках из разных культур и географических регионов мира».

«Наше партнерство позволяет объединить динамичный и качественный контент Discovery Education с коллаборативными активностями “ГлобалЛаб”. Получившийся в результате совместный продукт будет направлен на развитие исследовательских навыков учащихся, а также навыков коммуникации, командной работы и творческой деятельности», – поясняет президент компании «ГлобалЛаб» Татьяна Крупа.

Компания «ГлобалЛаб» – одно из ведущих образовательных сообществ для школьников, их родителей и учителей, объединяющее более 130 000 участников из 60 стран мира. Discovery Education является мировым лидером в области производства основанного на национальных стандартах цифрового контента для общеобразовательных школ. Продукты и сервисы компании применяются в каждой 2 школе США и в 50% всех начальных школ Великобритании.