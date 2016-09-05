Резидент «Сколково» обошел Google в распознавании лиц

Лучшим в мире признан алгоритм идентификации лиц, созданный компанией Вокорд, резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково». Мировое лидерство было установлено тестированием на базе он-лайн площадки MegaFace, состоящей из одного миллиона фотографий с изображениями более 690 тысяч разных людей.

Алгоритм компании Вокорд – одного из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации – оказался самым точным из представленных (включая алгоритм Google) на соревнование в распознавании лиц из галерейной выборки при возрастающем количестве «отвлекающих лиц» (от 10 до 1 миллиона) из базы MegaFace. По итогам тестов, алгоритм компании VOCORD правильно распознал 75.127% лиц, что является лучшим результатом в мире на сегодняшний день.

Узнать подробности можно непосредственно на сайте организаторов соревнования –результаты тестирования на сайте MegaFace.

Алексей Гонноченко, менеджер Робототехнического центра в IT-кластере Фонда «Сколково» отмечает, что за победами компании стоит профессиональная команда и качественные исследования: «Вокорд занимается разработкой систем распознавания 16 лет, при этом команда разработчиков активно внедряет в продуктовую линейку передовые технологии, каждый раз подтверждая высокую квалификацию команды. Эффективности алгоритмов постоянно растут, и Вокорд успешно удерживает лидерские позиции среди конкурентов именно благодаря не прекращающимся исследованиям».

Алгоритм распознавания VOCORD, участвовавший в тестировании, основан на глубоких нейронных сетях и уже используется в продуктах компании. Разработки Вокорд представлены не только на российском рынке, но и в ряде стран СНГ, ОАЭ, одно из последних достижений компании – выход на индийский рынок. Помимо высокой точности, этот алгоритм отличается еще и высокой производительностью, позволяя проводить до трех миллионов сравнений в секунду.

Алексей Кадейшвили, технический директор компании Вокорд, рассказал об алгоритме и применении разработок при борьбе с мошенничеством: «Мы изначально оптимизировали наш алгоритм распознавания лиц для задачи идентификации, то есть поиска заданного лица среди большого массива лиц. Такая постановка задачи продиктована спецификой применения наших систем для поиска лиц, находящихся в розыске в местах массового пребывания людей (вокзалы, аэропорты, торговые центры и т.д.). Высокие результаты в распознавании лиц, которых добилась команда специалистов Вокорда, стали результатом нашей планомерной кропотливой научной работы, которую мы ведем на протяжении многих лет. В настоящее время компания продолжает работу и над оптимизацией разработанных алгоритмов для задач верификации человека по лицу. В частности, у нас есть очень интересные результаты по противодействию мошенничеству при авторизации по лицу».

В ближайшее время масштабная презентация продуктов VOCORD FaceControl и VOCORD FaceControl 3D состоится на международном форуме Global Identity Summit 2016 (19 – 22 сентября, Тампа, Флорида). Участие Вокорда в данном мероприятии станет еще одним шагом в рамках реализации программы компании по выводу ее ключевых продуктов на ряд зарубежных рынков, отмечают в Вокорд.