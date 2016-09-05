Глава «Вымпелкома» Михаил Слободин покинул пост

Генеральный директор компании «Вымпелком» Михаил Слободин, ставший фигурантом уголовного дела о взятке руководителя компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховикова, покинул занимаемый пост, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.

По его словам, управление российским направлением бизнеса «Вымпелкома» возьмет на себя Шелль Мортен Йонсен.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителем Коми, и следствие устанавливает его местонахождение.

Сам Слободин, комментируя эту новость, заявил, что находится в Лондоне и ничего не знает о расследовании СКР. Он также пообещал приехать в Рооссию и побеседовать со следователями.