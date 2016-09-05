Из-за обрушения крана в Тель-Авиве пострадали десятки людей

В районе Рамат а-Хайяль Тель-Авива рухнул строительный кран. По предварительным данным, пострадали десятки человек. О происшествии сообщает The Jerusalem Post.

Согласно информации, кран обрушился на здание, и в настоящий момент сохраняется опасность его дальнейшего падения. Под завалами находятся люди, ведутся работы по их извлечению. Из зоны происшествия эвакуированы уже шесть человек, однако, точное число пострадавших на данный момент не известно.

На место прибыли бригады скорой помощи, спасателей, пожарные. Полиция блокировала все магистрали в районе аварии, чтобы освободить проезд машинам медицинской помощи и спасателей.

Число пострадавших при обрушении насчитывает до 30 человек.