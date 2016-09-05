Трамп обвинил ФРС США в занижении ключевой ставки

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на американскую экономику, которую назвал «фальшивой», передает Reuters. Единственной ее сильной стороной эпатажный политик считает «искусственный фондовый рынок».

По словам миллиардера, провальность экономической политики США не в последнюю очередь обусловлена действиям Федеральной резервной системы (ФРС), которая, по его мнению, намеренно держит ключевую ставку на низком уровне — «чтобы все остальное не рухнуло».

Таким образом Дональд Трамп ответил на просьбу журналистов прокомментировать предположения о том, что в сентябре ключевая ставка ФРС будет повышена. По словам политика, в какой-то момент ее неизбежно придется изменить.

По последним данным, собранным Reuters, Трамп опередил свою соперницу из стана демократов Хиллари Клинтон в плане популярности: его рейтинг достиг 40%, тогда как экс-госсекретарь США набрала по итогам опроса 39%.