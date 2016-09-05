Си Цзиньпин выступил против ПРО США в Южной Корее

Китай выступает против размещения в Южной Корее элементов американской системы противоракетной обороны THAAD, передает агентство «Синьхуа».

Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на двусторонней встрече c южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу.

«Неправильное урегулирование вопроса не поможет обеспечению стратегической стабильности в регионе и может усугубить существующие конфликты», — подчеркнул Си Цзиньпин, его слова цитирует РИА Новости.

Противоракетный комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначен для высотного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. В Сеуле утверждают, что радиус действия противоракет не превышает двухсот километров, а система ПРО направлена против провокаций Северной Кореи. Планируется, что THAAD будет размещена в южнокорейском уезде Сонджу к концу 2017 года.

КНДР в связи с планами Южной Кореи разместить THAAD пригрозили принять «самые решительные физические контрмеры». Хотя Сеул пообещал не направлять американскую ПРО против России и Китая, Москва и Пекин выразили тревогу по поводу намерений Вашингтона.