ЦИК подсчитал уголовные дела о предвыборных нарушениях

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила о том, что в ходе нынешней предвыборной кампании органы внутренних дел возбудили 21 уголовное дело по фактам различных нарушений, передает ТАСС.

По словам Памфиловой, за время проведения кампании было выявлено 326 административных правонарушений, включая 221 факт нарушения правил предвыборной агитации и пять случаев подкупа избирателей.

Глава ЦИК добавила, что из всех сообщений о нарушениях 197 в итоге не получили подтверждения. В общей сложности 66 нарушителям, в отношении которых были заведены дела об административных правонарушениях, выписаны штрафы на сумму 209,2 тысячи рублей.

Напомним, 2 сентября ЦИК обнародовал данные о количестве выдаваемых открепительных удостоверений, на основании которых эксперты сделали выводы о том, что в нескольких регионах может иметь место чье-то намерение искусственно увеличить явку избирателей. Впрочем, Элла Памфилова заявила, что не верит в злую волю региональных администраций.