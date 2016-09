Кинокомпания Warner Bros. внесла себя в список пиратских сайтов

Киностудия Warner Bros. ревностно следит за тем, чтобы ее авторские права не нарушались, но недавно выяснилось, что вместе с пиратским контентом она удалила несколько официальных страниц своих самых знаменитых фильмов. Об этом пишет Torrent Freak.

В 2016 году кинокомпания добилась удаления около 4 млн ссылок, но были допущены вопиющие ошибки, сообщил портал.

Жертвами стали «Темный рыцарь», «Матрица», «Бэтмен», «Счастливчик» и несколько легальных ссылок на сервисах Amazon и Sky Cinema.

Warner Bros. Flags Its Own Website as a Piracy Portal https://t.co/aYV1uzk0Ue