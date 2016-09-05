Президент Филиппин назвал Обаму сукиным сыном

Президент Филиппин Родриго Дутерте резко высказался в отношении своего американского коллеги Барака Обамы. Он назвал его сукиным сыном, сообщает The Telegraph.

Кроме того, Дутерте посоветовал американскому лидеру не лезть с нотациями о соблюдении прав человека.

«Ты должен проявлять уважение. Не надо бросаться вопросами и заявлениями. Сын шлюхи, я прокляну тебя на саммите», — заявил он.

Скандальные слова филиппинского лидера прозвучали на пресс-конференции 5 сентября, накануне Восточноазиатского саммита в Лаосе.

Отметим, ранее СМИ сообщали о готовящейся беседе между Обамой и Дутерте, в ходе которой лидер США поднимет тему соблюдения прав человека на Филиппинах. Эта встреча станет первой после того, как Дутерте стал президентом.