05 сентября 2016, 17:27
Президент Филиппин назвал Обаму сукиным сыном
Президент Филиппин Родриго Дутерте резко высказался в отношении своего американского коллеги Барака Обамы. Он назвал его сукиным сыном, сообщает The Telegraph.
Кроме того, Дутерте посоветовал американскому лидеру не лезть с нотациями о соблюдении прав человека.
«Ты должен проявлять уважение. Не надо бросаться вопросами и заявлениями. Сын шлюхи, я прокляну тебя на саммите», — заявил он.
Скандальные слова филиппинского лидера прозвучали на пресс-конференции 5 сентября, накануне Восточноазиатского саммита в Лаосе.
Отметим, ранее СМИ сообщали о готовящейся беседе между Обамой и Дутерте, в ходе которой лидер США поднимет тему соблюдения прав человека на Филиппинах. Эта встреча станет первой после того, как Дутерте стал президентом.
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