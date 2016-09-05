Путин констатировал усиление прослушки ЦРУ в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ЦРУ разместило подслушивающие устройства в России еще во времена развала СССР. В интервью международному информационному холдингу Bloomberg он подчеркнул, что работа в этом отношении только усиливается.

«Вы что думаете, у ЦРУ нет подслушивающих устройств где-то у нас? Конечно, есть. Больше того, они еще усилили свою работу по этому направлению», — сказал он.

Путин напомнил, что после развала СССР были раскрыты системы подслушивания в посольстве США.

«Ведь когда Советский Союз прекратил существование, образовалась новая Россия, мы просто открыли свои объятия для наших партнеров на Западе. Вспомните, чего стоил хотя бы такой жест, как открытие наших систем подслушивания в американском посольстве в Москве. Никто в ответ нам ничего подобного не сделал», — отметил президент России.

Путин также напомнил, что в то же время были прекращены полеты стратегической авиации вдоль границ США. Но американцы свои полеты продолжили.

По его словам, он ничего не стал бы менять в зарубежной политике во время своего правления. Но подчеркнул, что многие ходы западных партнеров были неверными.

Президент России выразил уверенность в том, что самые тяжелые времена для России закончились.

«Думаю, что самые тяжелые страницы своей истории Россия перевернула, мы будем только идти вперед и только укрепляться», — сказал Путин агентству.