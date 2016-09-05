Украинский миссионер отказался платить штраф за нарушение «закона Яровой»

Глава неканонической Украинской реформаторской православной церкви Сергей Журавлев оштрафован по решению петербургского суда, перед которым предстал по обвинению в незаконной миссионерской деятельности, сообщает «Медуза».

По данным издания, сумма назначенного Журавлеву штрафа составила 5 тысяч рублей, но выплачивать он его не собирается — не хочет «создавать прецедент». Глава неканонической цервки был задержан 27 августа, когда читал проповедь в еврейской мессианской общине.

Отметим, что ответственность за незаконную миссионерскую деятельность (то есть осуществляемую за пределами мест, указанных в законе «О свободе совести») введена в России сравнительно недавно — в рамках так называемого «пакета Яровой». Штраф за это нарушение предусматривается в размере до 50 тысяч рублей. В августе протокол о незаконной миссионерской деятельности был составлен на кришнаита, раздавашего прохожим литературу религиозного характера, однако суд не усмотрел в его действиях нарушения закона.

Глава Информационно-аналитического центра «СОВА» Александр Верховский в беседе с «Полит.ру» счел прекращение этого дела — первого, возбужденного по «закону Яровой», —хорошим знаком. По словам эксперта, «это означает, что не каждого второго, кто попадет в поле зрения полиции по такому поводу, будут штрафовать».