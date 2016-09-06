Турция заверила в поддержке Путиным ее сирийской операции

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV заверил, что президент РФ Владимир Путин поддерживает проводимую Анкарой на севере Сирии операцию «Щит Евфрата».

По словам Калына, в ходе операции турецкие войска достигли успехов — в астности, вынудили боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» отступить от сирийских границ вглубь территории страны.

«Щит и меч» стартовал в среду, 24 августа, когда Турция ввела в Сирию свои танки, не получив предварительного разрешения от действующих властей страны. Целью действий турецких военных было заявлено освобождение сирийского города Джераблуса, захваченного боевиками ИГ. Официальный Дамаск расценил действия Анкары как нарушение своего суверенитета. Турция в свою очередь заверила, что информировала о начале «Щита Евфрата» через Москву.

МИД РФ выразил глубокую обеспокоенность введением турецкой тяжелой военной техники на сирийскую территорию, подчеркнув, что кризис в Сирии может быть улажен только на «прочной основе международного права, через широкий межсирийский диалог».

Неделю спустя официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратилась к Анкаре с призывом тщательно выбирать цели своих ударов, не нанося их по позициям оппозиционно настроенных сил и сирийским курдам, которые также борются с «Исламским государством».

Накануне, 5 августа, российский президент Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита «большой двадцатки» заявил, что в России изначально понимали, «куда дело идет» в турецких планах. «Что касается неожиданности, то у нас для этого существуют Министерство иностранных дел и специальные службы, чтобы у нас было поменьше неожиданностей», — прокомментировал глава государства начало «Щита Евфрата».