В МЭР предложили запретить анонимные жалобы

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов заявил, что в проекте закона об основах государственного и муниципального контроля предлагается ввести обязательную идентификацию личности при подаче жалобы. Об этом пишет «Российская газета».

При личном обращении гражданин должен будет предъявить паспорт, а к письменному — приложить нотариально заверенное удостоверение личности.

«Часто проверочными мероприятиями пользуются недобросовестные предприниматели, чтобы испортить жизнь конкурентам, таких случаев множество, причем в разных сферах», — сообщи Шипов.

Кроме того, обязательная идентификация жалобщика должна уменьшить количество недобросовестных обращений, которые миллионами ежегодно получают контролирующие органы.

Если написавшее жалобу лицо окажется недоступным, а изложенные в письме факты не подтвердятся, проверка назначаться не будет.