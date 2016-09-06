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06 сентября 2016, 14:29
армия Минобороны Россия «Уралвагонзавод»

Минобороны заключило контракт на покупку 100 танков «Армата»

Танк Т-14 Армата
Танк Т-14 Армата
wikipedia.org

Министерство обороны РФ заключило контракт с «Уралвагонзаводом». По контракту «Уралвагонзавод» должен поставить более ста танков нового поколения «Армата». Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов на форуме «Армия-2016».  

Борисов отметил, что военная техника уже поступает в опытно-боевую эксплуатацию, а также добавил, что определены сроки по заключению контракта на поставку истребителя пятого поколения Т-50. 

Замминистр сообщил: «Все будет в этом году». 

Добавим также, что «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) анонсировала подписание контракта на шесть подводных лодок проекта «Варшавянка». 

Танки «Армата» впервые были представлены широкой публике в 2015 году. Цена одной единицы техники отмечалась в районе 250 млн рублей. Однако стоимость подписанного Минобороны контракта не уточняется.

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