Минобороны заключило контракт на покупку 100 танков «Армата»
Министерство обороны РФ заключило контракт с «Уралвагонзаводом». По контракту «Уралвагонзавод» должен поставить более ста танков нового поколения «Армата». Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов на форуме «Армия-2016».
Борисов отметил, что военная техника уже поступает в опытно-боевую эксплуатацию, а также добавил, что определены сроки по заключению контракта на поставку истребителя пятого поколения Т-50.
Замминистр сообщил: «Все будет в этом году».
Добавим также, что «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) анонсировала подписание контракта на шесть подводных лодок проекта «Варшавянка».
Танки «Армата» впервые были представлены широкой публике в 2015 году. Цена одной единицы техники отмечалась в районе 250 млн рублей. Однако стоимость подписанного Минобороны контракта не уточняется.