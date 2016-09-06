Директор сгоревшей в Москве типографии арестован

Решением Останкинского суда города Москвы директор сгоревшей типографии «Печатный экспресс» Сергей Москвин заключен под стражу до 27 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие заочно предъявило обвинение Сергею Москвину и главному инженеру Антону Яцкову по статье 219 (нарушение требований пожарной безопасности) УК РФ . Они были объявлены в розыск, однако Москвин явился в полицию с повинной. Директор типографии полностью признал свою вину. В частности, он подтвердил, что работники трудились без наличия патентов.

Местонахождение Антона Яцкова в настоящее время не известно.

Напомним, что пожар произошел 27 августа в одном из складских помещений. Возгорание распространилось по всему зданию типографии. Чрезвычайное происшествие унесло жизни 17 человек.