Байхрейн обрадовался российско-саудовскому соглашению по нефти

Министр иностранных дел королевства Байхрейн Халид бин Ахмед бин Мухаммед аль-Халиф заявил о поддержке договоренностей, достигнутых на саммите «большой двадцатки» между Россией и Саудовской Аравией с целью стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, передает ТАСС .

По словам главы МИД Бахрейна, «очень радует, что две большие страны — экспортеры нефти достигли такого соглашения». «Мы это поддерживаем с радостью», — резюмировал он.

Напомним, ранее глава российского министерства энергетики Александр Новак, подводя итоги состоявшегося в Китае саммита G20, заявил о возможности заморозки добычи нефти на уровне июля-сентября 2016 года по соглашению между РФ и Саудовской Аравией.

Предполагается также, что вопрос о заморозке нефтедобычи обсудят участники ОПЕК на предстоящем саммите. Готовность поддержать Россию в этом плане уже выразил Ирак.