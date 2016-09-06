Международный союз биатлонистов может лишить Россию ЧМ-2021

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что IBU может отозвать решение о проведении в Тюмени чемпионата мира 2021 года по биатлону. Это произойдет в случае появления новых фактов применения допинга в российском спорте. При этом в 2018 году будут проведены новые выборы места проведения соревнований, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на NRK.

Вопреки рекомендациям МОК не участвовать другим странам в турнирах на территории России, 4 сентября Тюмень получила право на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Результаты опубликованы на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

Напомним, что по результатам опубликованной первой части доклада Главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена Международный паралимпийский комитет отстранил российских спортсменов от игр в Рио. Согласно итогам проверки комиссии, российские власти покрывали факты применения допинга спортсменами. Работу над второй частью доклада Макларен намерен закончить в конце сентября.