Бобслей войдет в программу Паралимпиады-2022 года в Пекине

Программа Паралимпийских игр с 2022 года будет включать семь спортивных дисциплин, сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Седьмым официальным видом спорта Паралимпиады станет бобслей – он будет впервые включен в программу ПИ-2022 в Пекине. При этом для окончательного включения бобслея в программу Паралимпиады необходимо соблюдения ряда условий: в ближайшие два сезона должны пройти шесть этапов Кубка мира и чемпионат мира по данной дисциплине, при этом в соревнованиях должны участвовать не менее 12 стран.

Ранее в официальную программу Паралимпиады входили шесть видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, пара-сноуборд и керлинг на колясках.

Между тем, российские спортсмены не смогут принять участие в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая начнется 7 сентября. МПК отказал 175 российским спортсменам в участии в ПИ-2016. Вслед за этим суд немецкого города Бонна, где находится штаб-квартира МПК, отклонил иски десяти российских паралимпийцев, которые просили допустить их к участию в Паралимпиаде-2016.