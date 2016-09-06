Турция предложила на двое суток объявить в Алеппо перемирие

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция предлагает ввести перемирие на территории сирийского города Алеппо и его окрестностей. Об этом он сообщил агентству Sputnik.

Режим прекращения огня необходим для обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи ООН для гражданского населения, отметил Калын: «Мы предлагаем объявить 48-часовое перемирие в Алеппо и затем продлить его до праздника Курбан-байрам».

Празднование начнется 12 сентября.

3 сентября стало известно, что Турция ввела танки и тяжелую технику в приграничный сирийский город Аль-Раи в провинции Алеппо.