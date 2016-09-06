Законопроект о переписи населения РФ получил одобрение кабмина

Российское правительство одобрило подготовленный Росстатом законопроект, в котором предлагается осуществлять Всероссийскую перепись населения, включая ее проведение через интернет, а также сделать обязательной так называемую микроперепись, говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

В законопроекте предусматривается существенное дополнение к уже используемым способам проведения переписи населения (к ним как раз и относится онлайн-перепись).

Кроме того, законопроект предполагает ведение микропереписи в обязательном порядке — речь идет о выборочных статистических исследованиях в промежутках между Всероссийскими переписями с выборкой не менее 5% населения страны.

В сопроводительной документации к законопроекту поясняется, что эти меры позволят «повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат основой для демографической и социальной политики государства».

Напомним, некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что в стране планируется ввести штрафы для граждан, отказывающихся принимать участие в переписи населения. Однако впоследствии Росстат опроверг это сообщение.