Чалый отверг предложение вернуться в спикеры Заксобрания Севастополя

Депутат Законодательного собрания Севастополя Алексей Чалый отказался вернуться на должность спикера городского парламента, пишет «Интерфакс».

Однако предложил собственную кандидатуру — и.о. главы парламент Севастополя Екатерину Алтабаеву.

«Я, обладая определенным ресурсом, наверное, на этом поприще буду гораздо полезнее для города, чем в роли председателя законодательного собрания, с которой, с моей точки зрения, Екатерина Борисовна справится не хуже меня», — подчеркнул Чалый.

Пост спикера парламента Чалый покинул по собственному желанию в марте 2016 года.

Его уход стал результатом жесткого противостояния с губернатором Севастополя Сергеем Меняйло. Чалый оценил работу правительства полуострова как неудовлетворительную и призвал его подать в отставку.

«Считаю деятельность правительства неудовлетворительной по всем пунктам, которые входят в сферу его ответственности. Ситуация терапевтически неразрешима, только хирургически», — заявил Чалый.

Отставку Сергея Меняйло с поста губернатора города он воспринял восторженно.

«Я с надеждой и энтузиазмом смотрю на эти изменения, рассчитываю, что мы перейдем работать в конструктивную плоскость, надеюсь, что для города это существенный поворотный шаг в плюс», - подчеркнул Чалый.