Медицинский вертолет у дворца Елизаветы II вызвал панику среди туристов

Напротив Букингемского дворца — лондонской резиденции королевы Елизаветы II — сегодня сел вертолет медицинской службы. Среди туристов и пользователей соцсетей поползли слухи о нездоровье монарха, пишет The Evening Standard.

Однако вскоре выяснилось, что вертолет прилетел за велосипедистом, которого сбила машина неподалеку от Букингемского дворца.

Велосипедист получил травмы, которые угрожают его жизни.