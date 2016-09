Медицинский вертолет у дворца Елизаветы II вызвал панику среди туристов

Напротив Букингемского дворца — лондонской резиденции королевы Елизаветы II — сегодня сел вертолет медицинской службы. Среди туристов и пользователей соцсетей поползли слухи о нездоровье монарха, пишет The Evening Standard.

Однако вскоре выяснилось, что вертолет прилетел за велосипедистом, которого сбила машина неподалеку от Букингемского дворца.

Велосипедист получил травмы, которые угрожают его жизни.

Air ambulance landing at Buckingham Palace just after midday @DailyMirror pic.twitter.com/3pB9cwuG9E