Эксперт Алексей Муравьев: Отношение РПЦ к ловцам покемонов пока непредсказумо

Церкви придется иметь дело с разными социальными практиками типа игр в ловлю покемонов, в том числе и в храмах, но какой тактики она станет придерживаться на этот счет, спрогнозировать нельзя. Об этом в беседе с «Полит.ру» сказал Алексей Муравьев, востоковед и религиовед, историк восточного христианства, доцент ВШЭ, зав. секции Ближнего Востока Школы востоковедения, комментируя возможную реакцию церкви на подобный тип поведения.

Отвечая на вопрос, вероятно ли, что церковь будет приспосабливаться к подобным реалиям современности, или же станет более закрытой, эксперт отметил: «Это, скорее, вопрос для юриста или представителя церкви, а с точки зрения ученого можно сказать немногое. Конечно, церковь как религиозная организация, заинтересована в том, чтобы в нее приходили люди – но и в том, чтобы они вели себя прилично. Как она будет относиться к тому, что теперь люди ведут себя так, наука ответить не может: на этот вопрос могли бы ответить только представители церкви, которые каким-то образом формируют ее политику».

По его мнению, с этими и им подобными реалиями современности церкви, безусловно, еще не раз предстоит столкнуться, однако какой тактики она станет придерживаться, сказать пока нельзя.

«Если говорить с точки зрения совокупности научно-исторического опыта, то, поскольку сейчас существует некоторый дефицит общественного доверия к религии вообще, наверно, все этого рода социальные практики, игры в ловлю покемонов и прочее, будучи вещами технологического мира, время от времени будут появляться, и церкви придется иметь с ними дело. Но спрогнозировать что-либо в этой сфере абсолютно невозможно.

Церковь в общем и целом – довольно архаическая структура, которая, естественно, ко всем модернизационным штукам будет относиться плохо. Ну, плохо потому, что, с ее точки зрения, лучше вообще не пользоваться мобильными телефонами, компьютерными играми, телевизорами. Другой вопрос, что есть попытки модернизировать и ее, сделать из этого какую-то другую историю про церковь как некую модернизированную структуру, но я с трудом представляю, как это может произойти.

Со стороны науки на вопрос об отношении церкви нет ни обязанности, ни возможности отвечать. Мы можем спрогнозировать что-то, но произойти может что-то совсем не так – если, например, церковь решит, что теперь они сами будут вместо служений ловить покемонов», – сказал Муравьев.

Напомним, 3 сентября екатеринбургский блогер Руслан Соколовский был арестован за оскорбление чувств верующих и разжигание вражды. Он опубликовал на YouTube видеоролики, в одном из которых он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови, а в других нецензурно высказывался в адрес Русской православной церкви.

Следственный комитет объяснил арест тем, что Соколовский употребляет наркотики, не работает, не учится и не имеет регистрации в городе. Кроме того, оставаясь на свободе, он мог бы продолжить снимать антиобщественные ролики, заявили следователи. 5 сентября Соколовский обжаловал свой арест.

Между тем 6 сентября стало известно, что Следственное управление по Свердловской области продолжает расследование и что в отношении Соколовского может быть возбуждено еще одно дело. При обыска у него дома была обнаружена, в частности, авторучка, подпадающая под признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, сообщается на сайте ведомства. За их незаконное использование подобных средств предусмотрена ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы.