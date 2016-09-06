Во Франции умерла женщина с первым в мире пересаженным лицом

Во Франции скончалась Изабель Динуар, женщина, которой первой в мире пересадили лицо. Как пишет Le Figaro, в 38 лет она стала жертвой нападения собаки.

Одиннадцать лет назад в больнице Амьенского университета ей сделали пересадку тканей.

Прошлой зимой началось отторжение трансплантата, и Изабель потеряла часть губ. Кроме того, медикаменты против отторжения тканей спровоцировали развитие двух видов рака.