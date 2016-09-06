06 сентября 2016, 17:02
Во Франции умерла женщина с первым в мире пересаженным лицом
Во Франции скончалась Изабель Динуар, женщина, которой первой в мире пересадили лицо. Как пишет Le Figaro, в 38 лет она стала жертвой нападения собаки.
Одиннадцать лет назад в больнице Амьенского университета ей сделали пересадку тканей.
Прошлой зимой началось отторжение трансплантата, и Изабель потеряла часть губ. Кроме того, медикаменты против отторжения тканей спровоцировали развитие двух видов рака.
🔴 Décès d'Isabelle Dinoire, première #greffée du #visage https://t.co/R3SDSdt7gS pic.twitter.com/GFCPELNbIU— Le Figaro Santé (@LeFigaro_Sante) 6 сентября 2016 г.
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