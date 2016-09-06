06 сентября 2016, 10:28
Крупнейшая авиакомпания приостановила прямые перелеты из России в США
Крупнейшая в мире американская авиакомпания Delta Airlines с 7 сентября приостанавливает прямые перелеты из США в Россию и обратно. Об этом сообщает RNS со ссылкой на российское представительство Delta.
На сайте авиаперевозчика в американском и российском сегментах таких новостей нет. Между тем при попытке забронировать поездку на ближайшую неделю из Москвы в Вашингтон или Нью-Йорк сайт авиакомпании предлагает лишь тарифы «с пересадками» в Европе.
Последний прямой рейс авиакомпании из Москвы в Нью-Йорк должен вылететь из Шереметьево сегодня в 13:45 мск, следует из расписания а сайте аэропорта. Как сообщает RNS, ожидается, что прямые рейсы Delta возобновит в мае 2017 года.
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