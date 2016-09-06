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06 сентября 2016, 13:33
гражданская авиация Россия США

Delta Airlines объяснила приостановку прямых рейсов в Россию

Генеральный представитель авиакомпании Delta Airlines в России Леонид Тарасов рассказал, что отмена прямых рейсов в Россию является сезонной мерой. Об этом он сообщил в интервью радио «Говорит Москва».

«Delta отслеживает спрос на всех рынках. Это касается не только московского. Около 8 или 9 направлений в Европе работают в сезонном графике. Это было объявлено еще в мае-июне 2015 года, что мы будем в сезонном режиме работать, пока спрос не поднимется», — сказал Тарасов.

После отмены рейсов Delta Airlines прямое сообщение с Нью-Йорком будет осуществлять только «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что с 7 сентября авиакомпания Delta Airlines приостанавливает прямые перелеты из США в Россию и обратно. Возобновление рейсов ожидается в мае 2017 года.

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