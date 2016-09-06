Президент Филиппин извинился перед Обамой за оскорбление

Президент Филиппин Родриго Дутерте принес извинения за оскорбление в адрес президента США Барака Обамы. «Мы обязательно сгладим все противоречия, вытекающие из национальных приоритетов и представлений», - цитирует CNNзаявление Дутерте.

Напомним, что Дутерте резко высказался в адрес американского коллеги, назвав его «сукиным сыном», а также рекомендовал Обаме «не лезть с нотациями о соблюдении прав человека».

После конфликта встреча, запланированная между лидерами двух стран, была отменена. Обама поручил своим подчиненным уточнить, когда будет возможно провести с Филиппинами конструктивный диалог.